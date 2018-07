Elti flottasta hlauparann og vann

Varð eiginlega að setja almennilega mynd frá þessum æfingabúðum hahah 🤦‍♂️ en ég stökk í sjö daga fjallaæfingabúðir og tók nokkra fjallatúra til að kickstarta nýju tímabili 🏞️. Það getur verið gott fyrir alla hlaupara að hlaupa aðeins á fjöll í upphafi tímabils til að fá almennilegan styrk í lappirnar. . . Jumped to France for a week long training camp. I recommend running up the mountains for the first couple of weeks of your training plan to get some real strength for the upcoming season 🏞️. . . #powerade #adidas #terrex #adidasterrex #trail #trailrun #running #mountain #nature #river #travel #marathontraining #jump #ice #alps #france #chamonix #compressport #ultrarun #motivation #tips #runningtips

